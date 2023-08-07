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Дьяков считает, что Песьякову необходим сильный конкурент в «Ростове»

07 Августа 2023 • 18:39 Комментировать
Ростов
...
Рубин
12.08 20:00

Бывший российский защитник Виталий Дьяков уверен, что Сергею Песьякову в «Ростове» не помешала бы конкуренция за место в стартовом составе. Сейчас Песьяков, напомним, является первым и незаменимым игроком «Ростова» на позиции голкипера.

«Песьяков — хороший вратарь с колоссальным опытом, но, может быть, у него в подсознании есть спокойствие и расслабленность – это когда нет за спиной второго номера, а значит – конкуренции», - цитирует Дьякова Metaratings.

Дьяков полагает, что, возможно, если бы Песьяков понимал, что у него есть серьёзный конкурент, дела бы в команде обстояли бы лучше.

Напомним, в минувшие выходные дончане с разгромом проиграли самарским «Крыльям Советов» - 1:5.
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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сергей Песьяков Виталий Дьяков
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