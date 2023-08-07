Кучаев — о новом контракте: «ЦСКА хочет, чтобы я остался»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о возможном продлении трудового соглашения с командой.

«Пока мы с ЦСКА просто находимся в стадии переговоров. ЦСКА хочет, чтобы я остался. Я не хочу менять прописку», — передает слова Кучаева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Действующий трудовой договор Кучаева с «армейцами» рассчитан до следующего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.

ЦСКА набрал шесть очков за три тура и занимает пятое место в чемпионате России. В следующем туре команда Владимира Федотова будет играть против «Сочи».