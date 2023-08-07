Пименов назвал самую слабую линию в составе «Локомотива»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Руслан Пименов назвал самую слабую линию в составе «железнодорожников».

«Если брать отдельную игру с ЦСКА, то Галактионов стал заложником хорошей игры Тикнизяна в атаке. Он перестроил тактику в матче и перемудрил. Думаю, «Локомотиву нужно улучшать защитников», — заявил экс-футболист российской национальной команды, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Напомним, что после трёх туров «Локомотив» находится на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав четыре очка. В последнем поединке подопечные Михаила Галактионова уступили со счётом 1:4 столичному ЦСКА.