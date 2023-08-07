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Источник: «Краснодар» отстранил Сорокина слухи

07 Августа 2023 • 18:32 Комментировать
Оренбург
...
Краснодар
12.08 17:30

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин был отстранён от основной команды.

Как стало известно Sport24, футболист переведен во вторую команду. По информации источника, руководство «Краснодара» отстранило Сорокина из-за разногласий по действующему контракту. Сообщается, что игрок тренируется с «Краснодаром-2» и ездит с командой на все матчи, однако на поле не выходит.

«Краснодар» набрал девять очков на старте чемпионата и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Стоит отметить, что у лидирующего «Спартака» столько же баллов, но «красно-белые» впереди по дополнительным показателям.

Контракт Сорокина с «быками» рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 1,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Егор Сорокин
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Источник: «Краснодар» отстранил Сорокина слухи
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