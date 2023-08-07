Бевеев пообещал побриться налысо, если «Урал» войдёт в топ-5 РПЛ

Игрок обороны екатеринбургского «Урала» Мингиян Бевеев сделал смелое заявление – он побреется налысо, если его клуб сможет финишировать в первой пятёрке РПЛ по итогам недавно стартовавшего сезона.

«Если попадем в пятерку — побреюсь налысо. Почему нет? Жена домой потом не пустит, правда. Но это уже другая история», - цитирует футболиста Sport24.

Напомним, что если бы чемпионат России закончился прямо сейчас, то Бевееву бы пришлось выполнить своё обещание – «Урал» после трёх стартовых туров идёт на четвёртом месте с турнирной таблице, набрав семь очков. Руководит командой знаменитый тренер из Беларуси Виктор Ганчаренко.