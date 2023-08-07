Представитель Лунёва рассказал о переговорах с «Рубином»

Антон Смирнов, представитель голкипера Андрея Лунева, высказался о переговорах с казанским «Рубином».

«Нас спрашивали, проявляли определенный интерес, мы общались с руководством «Рубина». Но мы не озвучивали никаких финансовых условий. Мы сказали, что если вам интересно — предлагайте. Если я озвучу условия, которые нам предложил «Рубин», думаю, все над этим посмеются», — заявил спортивный юрист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Смирнов отметил, что к Луневу есть интерес от нескольких клубов, назвав один вариант в России и один за пределами родной страны. Также, по словам Антона, история с возможным переходом в «Рубин» не завершена.

Напомним, что последние два года Андрей Лунёв провёл в составе немецкого «Байера», за который голкипер сыграл всего в трёх матчах в рамках всех состязаний.