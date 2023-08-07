Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о покупке защитника Олега Рябчука.

- «Спартак» подписал защитника Олега Рябчука. Это воспитанник «Порту», опытный еврокубковый боец и игрок сборной Молдовы. Как вам такой трансфер?

- Он играл последние два года в «Олимпиакосе». Думаю, что это хорошее приобретение, нужное, но я не видел, как он играл. Но давайте отталкиваться от того, что Бонгонда тоже никто не знал. А он пришел и за четыре матча сделал полезного сколько, сколько люди и за год не делают. За Рябчуком наверняка следили, его вели. Посмотрим.

- 25 лет – самый хороший возраст для защитника. Согласны?

- Если он в порядке, то и 35 лет для защитника хороший возраст. У нас играли Чорлука, Иванович, и кого только не было возрастного.

- Левый защитник был необходим Спартаку»?

- Если бы мы говорили не о «Спартаке», а об «Урале», «Крыльях Советов» или «Пари НН», то, конечно, я бы сказал, что приобретения необходимы. И не одно, а несколько. Но когда мы смотрим на «Спартак», «Зенит», то видим, что одиннадцать футболистов играют, и еще пятнадцать в запасе сидят.

- Насколько важно, что он знает русский, это ведь облегчит адаптацию и игру в обороне?

- Наверное, облегчит. Хотя Бонгонда не знает русский и ничего (смеется).

- Рябчуку надо руководить игрой партнеров.

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- Не надо никем руководить, нужно просто играть. У нас перед глазами пример Марио Фернандеса. Больше десяти лет он играл в России и язык не выучил. И ничего. На это вообще не стоит обращать внимания.

- Одними из главных качеств Рябчука называется то, что всегда бьется за команду и выигрывает много единоборств. Насколько это важно?

- Это очень важно. Иногда смотришь матчи и думаешь, ну как же, ребята, вас не научили мячи перехватывать вовремя или правильно пойти в отбор? Сделай два шага вперед, и пас соперника не пройдет. Но не всем это дано. Конечно, отбор мяча - очень важное качество для защитника.

- Ждете Рябчука в завтрашнем кубковом матче с «Пари НН»?

- У «Спартака» еще человек пятнадцать могут выйти. Мы некоторых уже забыли. Пруцев в прошлом сезоне заканчивал игроком основы, а сейчас ни одного матча не сыграл. Зиньковский тоже играет нерегулярно. А теперь пришел Бонгонда и забивает в каждом матче. Чернов тоже заканчивал прошлый сезон в основе. Для этого и есть Кубок России, чтобы играли те, кто не асто выходит в чемпионате. Тем более формат турнира позволяет производить большую ротацию. Можно выиграть в конце один матч и выйти с третьего места. Вот все и играют непонятно какими составами. Да и «Пари НН» выйдет завтра не основой. А что им Кубок? Я первый тур Кубка даже смотреть не стал. Только в обзоре. Потому что не интересно. Да и второй вряд ли буду.

- Раз в команде так много футболистов, не считаете, что «Спартак» переукомплектован?

- От хороших игроков никто отказываться не будет. А выходят на поле сильнейшие.

Елена Григорьевская