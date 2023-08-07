В «Сочи» назвали настоящую причину ухода Джанаева из клуба

Президент ФК «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал летний уход из клуба опытного голкипера – 36-летнего Сослана Джанаева. По его мнению, вратарь потерял мотивацию.

«Поднаелся, мне кажется. У нас достаточно близкие, откровенные отношения, и я чувствую по нему это… Возраст, травмы его замучили, в глазах нет огня. Он сам это понимает прекрасно», - делится Ротенберг для «Матч ТВ», добавив, что людей с таким настроем, как у Джанаева, лучше не держать в раздевалке.

Напомним, что Джанаев выступал в «Сочи» с 2019 года. Ранее воспитанник московского ЦСКА был известен как голкипер столичного «Спартака», «Терека», «Алании», «Ростова», «Рубина» и польского клуба «Медзь». Пока свой новый клуб опытный вратарь не обрёл.