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Председатель правления «Зенита» поздравил Данни с 40-летием

07 Августа 2023 • 18:01 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Знаменитому португальскому полузащитнику Мигелю Данни 7 августа исполнилось 40 лет.

Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев рассказал «Матч ТВ», что лично поздравил бывшего легионера его клуба с юбилеем.

Напомним, что Данни посвятил «Зениту» девять лет своей карьеры, выступая за питерский клуб с 2008 по 2017 годы. Он провёл за «сине-бело-голубых» свыше 250 официальных матчей, в которых отметился 68 голами и 73 ассистами. Как результат: трижды стал чемпионом страны, дважды – обладателем Кубка России и единожды – обладателем Суперкубка УЕФА.

Завершил карьеру профессионального игрока португалец в 2018 году, его последним клубом стал «Мартиму».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Мигель Данни Александр Медведев
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