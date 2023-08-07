Председатель правления «Зенита» поздравил Данни с 40-летием

Знаменитому португальскому полузащитнику Мигелю Данни 7 августа исполнилось 40 лет.

Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев рассказал «Матч ТВ», что лично поздравил бывшего легионера его клуба с юбилеем.

Напомним, что Данни посвятил «Зениту» девять лет своей карьеры, выступая за питерский клуб с 2008 по 2017 годы. Он провёл за «сине-бело-голубых» свыше 250 официальных матчей, в которых отметился 68 голами и 73 ассистами. Как результат: трижды стал чемпионом страны, дважды – обладателем Кубка России и единожды – обладателем Суперкубка УЕФА.

Завершил карьеру профессионального игрока португалец в 2018 году, его последним клубом стал «Мартиму».