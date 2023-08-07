Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко заявил, что нападение «Спартака» опаснее, чем у «Зенита»

07 Августа 2023 • 17:58 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко сравнил атакующую линию «красно-белых» с нападением «Зенита».

«Сейчас нападение у «Спартака» даже опаснее, чем у «Зенита». Но петербуржцы еще обязательно усилятся», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

После трех туров нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав девять очков. На счету «красно-белых» 9 забитых мячей. «Зенит» располагается на седьмой строчке, имея в своей копилке четыре балла и 5 голов.

В следующем туре РПЛ «Спартак» будет гостить у «Урала» (11 августа), а «Зенит» примет «Факел» (13 августа).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Павлюченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
18:25 · Россия. Премьер-лига
Бевеев пообещал побриться налысо, если «Урал» войдёт в топ-5 РПЛ
18:22 · Кубок России
Стало известно, сколько болельщиков ожидается на матче «Спартака» с «Пари НН»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Представитель Лунёва рассказал о переговорах с «Рубином»
18:15 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» назвали настоящую причину ухода Джанаева из клуба
18:13 · Россия. Премьер-лига
Орещук не понимает, за что Барриосу дали красную карточку
18:08 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Балтики» назвал главные качества Игнашевича
18:01 · Россия. Премьер-лига
Председатель правления «Зенита» поздравил Данни с 40-летием
17:58 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко заявил, что нападение «Спартака» опаснее, чем у «Зенита»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Кучаев рассказал, что думает о своём малом количестве игрового времени
17:44 · Россия. Премьер-лига
Сенников — о предложении «Ноттингем Форест»: «Четыре миллиона евро за Барриоса — просто смешно»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Рианчо готов вернуться в «Спартак» 1
17:30 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Каждый матч оставил какую-то свою память»
17:28 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предложит «Байеру» за Азмуна 5 млн евро, немцы хотят вдвое больше
17:25 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «Самое главное — отнестись к ситуации с холодной головой»
17:21 · Россия. Премьер-лига
Лучшего бомбардира в истории сборной Молдовы не будет РПЛ официально
Все новости
Рекомендуем