Павлюченко заявил, что нападение «Спартака» опаснее, чем у «Зенита»

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко сравнил атакующую линию «красно-белых» с нападением «Зенита».

«Сейчас нападение у «Спартака» даже опаснее, чем у «Зенита». Но петербуржцы еще обязательно усилятся», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

После трех туров нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав девять очков. На счету «красно-белых» 9 забитых мячей. «Зенит» располагается на седьмой строчке, имея в своей копилке четыре балла и 5 голов.

В следующем туре РПЛ «Спартак» будет гостить у «Урала» (11 августа), а «Зенит» примет «Факел» (13 августа).