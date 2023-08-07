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Кучаев рассказал, что думает о своём малом количестве игрового времени

07 Августа 2023 • 17:54 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
13.08 20:00

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев в этом сезоне не может похвастаться обилием игрового времени. За пять официальных встреч он провёл на футбольном поле лишь чуть более 180 минут. Футболист рассказал, что думает на этот счёт.

«В футболе быстро все меняется и когда ты думаешь об уходе из команды, это выглядит так, будто ты собрался бежать от сложностей. Но их надо преодолевать», - передаёт слова Кучаева Sport24.

Напомним, что в минувшие выходные ЦСКА разгромил в дерби «Локомотив» (4:1) и одержал вторую победу в сезоне РПЛ. После успеха «армейцы» идут на пятом месте в турнирной таблице первенства с шестью баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев
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