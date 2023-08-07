Сенников — о предложении «Ноттингем Форест»: «Четыре миллиона евро за Барриоса — просто смешно»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о сорвавшемся переходе полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в «Ноттингем Форест».

Ранее сообщалось, что английский клуб предложил «Зениту» четыре миллиона евро за 29-летнего колумбийца, но «сине-бело-голубые» отказались продавать своего игрока.

«Четыре миллиона евро за Барриоса — это мало. Нет смысла рассматривать такое предложение. Если дадут 15 миллионов, тогда почему бы не отпустить Барриоса, но четыре миллиона — просто смешно», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт хавбека с санкт-петербургской командой рассчитан до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.