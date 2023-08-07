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Рианчо готов вернуться в «Спартак»

07 Августа 2023 • 17:30 Комментировать (1)
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном возвращении в столичный клуб.

«Я готов снова работать в «Спартаке», но теперь исключительно в качестве главного тренера. В штаб к Абаскалю помощником не пойду, если он меня позовет», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

При этом специалист заявил, что готов работать в штабе Курбана Бердыева, ведь именно этот тренер дал ему возможность работать в России.

Напомним, Рианчо был помощником Массимо Карреры в «Спартаке» в 2018 году, а после увольнения итальянца на протяжении месяца исполнял обязанности главного тренера «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Курбан Бердыев Динамо Махачкала Рауль Рианчо Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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Volond
07 Августа 2023 в 17:33
не надо
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