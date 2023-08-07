Умяров: «Каждый матч оставил какую-то свою память»

Полузащитник столичного «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о самом запомнившемся матче в карьере.

«Каждый матч оставил какую-то свою память. Выделяется Лига Европы, это то, к чему мы стремились. Мы показали там хороший результат. Сейчас это всплывает в памяти», — заявил хавбек «красно-белых», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Тем не менее, по мнению игрока, нельзя назвать те игры самыми важными в карьере.

Напомним, что Наиль Умяров выступает за «Спартак» с 2019 года. На счету игрока 101 матч в футболке «красно-белых» во всех состязаниях и один забитый мяч.