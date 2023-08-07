«Зенит» предложит «Байеру» за Азмуна 5 млн евро, немцы хотят вдвое больше

Стала известна сумма, которую «Зенит» планирует предложить леверкузенскому «Байеру» за своего бывшего форварда Сердара Азмуна.

По информации портала Sport24, питерский клуб предложит руководству «фармацеватов» 5 млн евро. Однако источник отмечает, что этой суммы будет недостаточно – немецкий клуб хочет получить за иранца вдвое больше – 10 млн.

Слухи об интересе «Зенита» к своему бывшему игроку появились на рубеже июля-августа. Выступал форвард за этот клуб в 2019-2021 годах.

Кстати, даже если иранец вернётся в Санкт-Петербург, сыграть за свой старый-новый клуб он сможет лишь осенью – ранее мы рассказывали о причине.