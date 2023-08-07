Форварда национальной сборной Молдовы Иона Николаеску не будет в РПЛ, по крайней мере, в обозримом будущем. 24-летний нападающий решил продолжить карьеру в рядах нидерландского клуба «Херенвен» и заключил с новой командой контракт на три года.

О подписании форварда официально объявил клуб Эредивизи, сумма сделки, по версии Transfermarkt, составила 1,2 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку от клубов РПЛ.

Отметим, Николаеску на протяжении года выступал в чемпионате Израиля в составе «Бейтара» из Иерусалима.

Напомним, что в свои 24 года Николаеску уже стал лучшим страйкером в истории своей национальной команды.