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Рябчук высказался о своём переходе в «Спартак»

07 Августа 2023 • 17:19 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Новичок московского «Спартака» Олег Рябчук поделился комментарием после перехода в стан «красно-белых» из «Олимпиакоса».

«Я в предвкушении нового этапа в моей карьере», — написал футболист на своей страничке в социальной сети.

«Спартак» объявил о трансфере 25-летнего Рябчука из «Олимпиакоса» 7 августа. Трудовой договор между сторонами подписан на три года.

После трех туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав максимальное количество очков (9).

Завтра, 8 августа, «красно-белые» примут на своем поле «Пари НН» в рамках второго тура Кубка России. Начало игры — в 20:45 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Рябчук
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Рябчук высказался о своём переходе в «Спартак»
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