Рябчук высказался о своём переходе в «Спартак»

Новичок московского «Спартака» Олег Рябчук поделился комментарием после перехода в стан «красно-белых» из «Олимпиакоса».

«Я в предвкушении нового этапа в моей карьере», — написал футболист на своей страничке в социальной сети.

«Спартак» объявил о трансфере 25-летнего Рябчука из «Олимпиакоса» 7 августа. Трудовой договор между сторонами подписан на три года.

После трех туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав максимальное количество очков (9).

Завтра, 8 августа, «красно-белые» примут на своем поле «Пари НН» в рамках второго тура Кубка России. Начало игры — в 20:45 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию матча.