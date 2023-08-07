Назван лучший защитник РПЛ по числу ассистов с начала прошлого сезона

Боснийский защитник грозненского «Ахмата» Дарко Тодорович стал лучшим среди игроков обороны в РПЛ по числу голевых передач с момента старта прошлого сезона. Как сообщает Opta Sports, вчерашний ассист Тодоровича в матче с «Сочи» (2:1) стал для него пятым за этот промежуток времени. Это является лучшим результатом в лиге среди всех защитников лиги.

Напомним, что в воскресенье вечером грозненцам удалось увезти из Сочи победу, которая стала для подопечных Сергея Ташуева первой в новом сезоне. До этого во всех турнирах «Ахмат» потерпел три поражения подряд.

После победы на выезде «Ахмат» занимает 10-е место с тремя очками в активе.