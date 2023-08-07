Балахнин: Вендел продолжает доказывать, что он один из лучших

Российский тренер Сергей Балахнин оценил игру полузащитника «Зенита» Маркуса Вендела в матче с «Динамо» (2:3).

«Вендел всегда признавался одним из лучших. И сейчас продолжает доказывать это. За него отдали большие деньги, которые он оправдывает. Ни один российский футболист не стоит таких денег на данный момент», — приводит слова Балахнина Legalbet.

По мнению эксперта, летний перерыв был слишком маленьким, поэтому Вендел не успел растерять необходимые кондиции и был одним из лучших на поле в матче с «Динамо».

После трех туров «Зенит» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.