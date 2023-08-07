Орещук: «Я не верю в «Спартак» на дистанции»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о дальнейших перспективах «Спартака» после яркого старта сезона.

«Я не верю в него на дистанции. Он и год назад здорово стартовал, а вот вторую половину сезона провёл неудачно. Да и у «Зенита» состав в любом случае круче», — заявил эксперт в интервью «Спорт-Экспрессу». Тем не менее, по мнению Орещука, руководство «красно-белых» качественно работает на трансферном рынке, выделив подписания Тео Бонгонда и Хесуса Медины. Также Роман рассказал, что не имеет представления о перспективах Олега Рябчука в составе «Спартака».

Напомним, что после трёх туров «красно-белые» лидируют в турнирной таблице чемпионата с девятью очками вместе с «Краснодаром».