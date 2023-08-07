Камоцци: Чалов — уникальный нападающий

Бывший помощник президент «Спартака» Франко Камоцци высказался о ярком старте нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в новом сезоне.

«Не удивляет, что Чалов показывать такую яркую игру на старте сезона. Федор — уникальный нападающий. Такие разносторонние игроки очень высоко ценятся в Европе», — заявил эксперт, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По мнению Камоцци, руководство «армейцев» может выручить хорошие средства от возможной продажи Чалова.

Напомним, что в трёх играх Премьер-лиги нападающий ЦСКА стал автором четырёх забитых мячей, что делает его лидером бомбардирской гонки.