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Президент «Тальерес Кордоба»: «Краснодар» больше не звонил нам по поводу Валоеса»

07 Августа 2023 • 16:36 Комментировать
Краснодар
1:0
Пари НН
окончен

Руководитель аргентинского «Тальерес Кордоба» Андрес Фасси высказался об интересе «Краснодара» к защитнику Диего Валоесу.

«Краснодар» больше не звонил нам по поводу Валоеса. Клуб не хочет платить за игрока столько, сколько он стоит», — заявил президент аргентинского коллектива, чьи слова приводит издание Sport24. Фасси также отметил, что у клуба есть более выгодные предложения из США и Мексики, не исключив при этом и возможный переезд в Россию.

В текущей кампании Валоес провёл 24 матча, забив четыре гола при шести ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего защитника в пять с половиной миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар трансферы футбола - лето 2023 Тальерес Кордоба Диего Валоес Андрес Фасси
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