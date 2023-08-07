Президент «Тальерес Кордоба»: «Краснодар» больше не звонил нам по поводу Валоеса»

Руководитель аргентинского «Тальерес Кордоба» Андрес Фасси высказался об интересе «Краснодара» к защитнику Диего Валоесу.

«Краснодар» больше не звонил нам по поводу Валоеса. Клуб не хочет платить за игрока столько, сколько он стоит», — заявил президент аргентинского коллектива, чьи слова приводит издание Sport24. Фасси также отметил, что у клуба есть более выгодные предложения из США и Мексики, не исключив при этом и возможный переезд в Россию.

В текущей кампании Валоес провёл 24 матча, забив четыре гола при шести ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего защитника в пять с половиной миллионов евро.