Максименко: «Четыре игры выиграли, но есть над чем работать»

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко поделился комментарием о начале нового сезона.

«Четыре игры выиграли, но есть над чем работать. Ведь ни один из этих матчей не получился спокойным. Так что пока это не показатель, нужно двигаться дальше», — цитирует Максименко официальный сайт «красно-белых».

Голкипер считает, что победа — самое главное для команды, но ему уже хочется провести матч «на ноль».

Новый сезон 25-летний Максименко начал в качестве основного вратаря «Спартака». В четырех играх он пропустил пять мячей.

После трех туров «красно-белые» возглавляют РПЛ, выиграв все три поединка.