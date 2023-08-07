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Максименко: «Четыре игры выиграли, но есть над чем работать»

07 Августа 2023 • 16:25 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Вратарь московского «Спартака» Александр Максименко поделился комментарием о начале нового сезона.

«Четыре игры выиграли, но есть над чем работать. Ведь ни один из этих матчей не получился спокойным. Так что пока это не показатель, нужно двигаться дальше», — цитирует Максименко официальный сайт «красно-белых».

Голкипер считает, что победа — самое главное для команды, но ему уже хочется провести матч «на ноль».

Новый сезон 25-летний Максименко начал в качестве основного вратаря «Спартака». В четырех играх он пропустил пять мячей.

После трех туров «красно-белые» возглавляют РПЛ, выиграв все три поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Максименко
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