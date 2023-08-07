Червиченко: «Думаю, что Рябчук — это стабильный и быстрый защитник»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о переходе защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса» в московский клуб.

«Будет ли Рябчук хорошим усилением? Не знаю. Вроде игрок быстрый, а это то, чего команде не хватает. Плюс это фактурный футболист. Думаю, что это стабильный и быстрый защитник», — приводит слова Червиченко Rusfootball.

Функционер отметил, что самое главное для Рябчука — он сможет понимать русский язык, ведь при игре в обороне очень важен именно диалог между игроками, а не только жесты.

7 августа «Спартак» объявил о подписании трехлетнего контракта с 25-летним молдавским защитником.