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Лунёв может перейти в «Рубин» слухи

07 Августа 2023 • 15:55 Комментировать
Ростов
...
Рубин
12.08 20:00

Бывший вратарь «Байера» Андрей Лунёв может продолжить карьеру в «Рубине».

«Спорт-Экспресс» сообщает, что представители 31-летнего голкипера предложили его услуги казанскому «Рубину». Однако, по информации источника, казанский клуб не уверен, что Лунёв нужен команде. Отмечается, что у футболиста большая заработная плата, но при этом он практически не играл в Бундеслиге.

Напомним, этим летом Лунёв покинул «Байер» на правах свободного агента. Ранее агент вратаря заявил, что приоритет для Лунёва — европейский клуб.  

Игрок выступал за немецкий клуб с 2021 по 2023 год. За это время он появился на поле только в трех матчах.

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Рубин Андрей Лунёв трансферы футбола - лето 2023
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