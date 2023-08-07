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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Зенит» может упустить чемпионство, для меня это не будет сенсацией» эксклюзив

07 Августа 2023 • 15:18 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил старт сезона в Российской премьер-лиге.

- Можете сказать, что «Зенит» неубедительно вкатывается в сезон?

- Возможно, клубу понадобится какое-то время для перестройки игры.

- Вы не разделяете эйфорию по поводу мощного старта «Спартака» и «Краснодара».

- Да, бывает, команды выдают мощный старт, а потом загибаются. В «Спартаке» много хороших российских футболистов. ЦСКА тоже может побороться с питерцами.

- Не будете прогнозировать чемпиона?

- Пока нет. Сезон длинный, поэтому у каждой команды могут возникнуть проблемы. «Зенит» может упустить чемпионство, для меня это не будет сенсацией. «Спартак» тоже был 10 лет подряд чемпионом, но потом Романцев ушёл.

- Не удивляет такой яркий старт «красно-белых»?

- «Спартак» всегда претендует на медали, состав позволяет бороться за самые высокие строчки.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Александр Тарханов
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