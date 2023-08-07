Мостовой рассказал, кого из ЦСКА подписал бы в «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, кого из игроков ЦСКА он бы подписал в стан «красно-белых». Напомним, ранее «Спартак» приобрёл у «армейцев» парагвайского хавбека Хесуса Медину.

«Я бы подписал Рошу, Дивеева или Мойзеса — кого-то из центральных защитников. Требуется усиление в центральную зону», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «Спартака» сильная полузащита и атака, но сейчас уровень чемпионата совсем другой.

«Спартак» одержал три победы во всех трех матчах нового сезона чемпионата России и возглавляет турнирную таблицу. ЦСКА располагается на пятой строчке.