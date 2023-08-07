Валерий Новиков: «ЦСКА способен побороться за титул»

Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о шансах «красно-синих» в борьбе за чемпионство.

«ЦСКА способен побороться за титул. Но у него будет большая конкуренция. Я бы выделил «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Зенит» и «Краснодар», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что все поклонники ЦСКА ждут от команды золотых медалей в этом сезоне, но не стоит торопиться, нужно посмотреть результаты первого круга.

За три тура ЦСКА набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером является «Спартак», у которого на счету девять баллов.