Эшуорт: Рябчук — очень опытный футболист, который подходит «Спартаку»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт прокомментировал трансфер защитника Олега Рябчука из «Олимпиакоса».

- Олег — очень опытный футболист, который играл в Греции на топовом уровне на глазах у одних из самых страстных фанатов, поэтому умеет справляться с давлением. Мы искали именно левоногого левого защитника, и Рябчук, который умеет здорово обороняться, нам подходит. Очень рады подписанию Олега и желаем ему успехов в «Спартаке»! - передает слова Эшуорта корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорий Петерсон.

25-летний футболист подписал трудовой договор со «Спартаком» на три года. Если верить СМИ, трансфер Рябчука обошелся «красно-белым» в шесть миллионов евро.

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