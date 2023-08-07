Бывший генеральный директор «Спартака» Заварзин оценил подписание Рябчука

Бывший генеральный директор столичного «Спартака» Юрий Заварзин высказался о подписании защитника Олега Рябчука.

«Если Абаскаль считает, что позицию левого защитника надо было укреплять, значит правильно сделали, что подписали Рябчука. У «Спартака» пока все в порядке», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, для оценки трансфера нужно подождать хотя бы 10 туров, поскольку неизвестно, как «красно-белые» проведут этот сезон после успешного старта.

Напомним, что 7 августа «Спартак» объявил о подписании молдавского защитника «Олимпиакоса», контракт которого будет рассчитан на три года. В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл в футболке греческого коллектива 30 матчей, забив один гол.