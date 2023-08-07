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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хаджи оказался не в восторге от трансфера Рябчука в «Спартак»

07 Августа 2023 • 14:30 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на трансфер защитника Олега Рябчука, который перебрался в стан «красно-белых» из «Олимпиакоса».

«Хотелось бы увидеть Рябчука в деле и понять, что это за игрок. Мы ничего не знаем о нем. Конечно, хотелось бы кого-нибудь получше. Рябчук играл в чемпионате Греции? Считаю, что РПЛ статуснее», — приводит слова Хаджи «Чемпионат».

7 августа «Спартак» объявил о подписании трехлетнего соглашения с 25-летним Рябчуком, который выступает на позиции крайнего защитника. По информации портала Transfermarkt, стоимость сделки составила шесть миллионов евро.

Завтра, 8 августа, «Спартак» примет на своем поле «Пари НН» в рамках второго тура Кубка России. Начало встречи запланировано на 20:45 по мск. Текстовая трансляция матча будет доступна по ссылке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Рябчук Александр Хаджи
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УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
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