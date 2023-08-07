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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боккетти может вернуться в РПЛ в качестве тренера

07 Августа 2023 • 14:14 Комментировать

Футбольный агент Андреа Д’Амико, который представляет интересы бывшего тренера «Вероны» Сальваторе Боккетти, дал комментарий касательно будущего своего клиента.

«Может ли Боккетти вернуться в Россию? Такое возможно», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Ранее Д’Амико заявил, что Боккетти покинул пост ассистента главного тренера «Вероны». Официального подтверждения от итальянского клуба пока не последовало.

В бытность футболистом Сальваторе долгое время выступал в Российской премьер-лиге. Он два сезона провел в казанском «Рубине», а затем с 2013 по 2019 год играл за московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Сальваторе Боккетти
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