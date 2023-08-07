Наумов прокомментировал поражение «Локомотива» от ЦСКА

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение «железнодорожников» в матче третьего тура РПЛ против ЦСКА.

«Мне кажется, тренеры что-то перемудрили со своими тактическими новинками, а футболисты не очень в это поверили. Во-первых. Во-вторых, я давно говорю о том, что пока «Локо» не усилит свою линию обороны, рассчитывать на что-то серьёзное не стоит», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, нужно также отдать должное и «армейцам», поставившим соперника в неудобное положение, отметив, что опытный Владимир Федотов переиграл Михаила Галактионова в тренерской дуэли.

Напомним, что «Локомотив» уступил в матче третьего тура ЦСКА со счётом 1:4. После трёх туров на счету «железнодорожников» четыре очка.