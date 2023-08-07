Гранат назвал главного претендента на чемпионство в РПЛ

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат поделился мнением о шансах «Зенита» завоевать очередное чемпионство.

«Семак — сильный специалист, который перестраивает команду каждые два года. Пока «Зенит» все равно является претендентом номер один на чемпионство», — приводит слова Граната издание «Чемпионат».

За три тура «Зенит» набрал четыре очка и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Следующим соперником команды Сергея Семака в РПЛ станет «Факел». Матч четвертого тура национального чемпионата состоится 13 августа, начало игры — в 17:30 по мск.