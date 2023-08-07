Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Динамо» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (3:2).

- Барриос в эпизоде с Макаровым поступил непрофессионально? Кто-то его осудил, а кто-то одобрил его действия.

- Сколько людей, столько и мнений. У каждого свой взгляд на ситуацию. Понятно, что он старался играть в мяч, но в итоге получился непрофессиональный подкат. В динамике это смотрелось еще более-менее нормально, но по повтору видно, что он мог травмировать Макарова, так что удаление логично.

- Тюкавин оформил дубль в этой встрече. В целом Константин третий сезон подряд показывает высокий уровень. Можно сказать, что он уже является взрослым форвардом?

- В эпизоде с голом он получил хорошую передачу. Принять пяткой себе на ход - это мастерство.

- Неужели у нас в чемпионате зарождается новая звезда?

- Нельзя всех ровнять под одну гребёнку. Он забивает уже три сезона подряд, из динамовской молодёжи он, наверное, самый эффективный. Захарян выстрелил и ушёл в тень, а Тюкавин держит уровень. С приходом Смолова клуб приостановил развитие молодых игроков. Тюкавин выходит забивает. Видно, что он знает своё дело. Он молодой и перспективный форвард.