Мостовой - о Барриосе: «Дисквалификация будет на один, максимум на два матча»

Экс-хавбек московского «Спартака» Александр Мостовой высказался относительно возможной дисквалификации полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса за грубый фол на игроке «Динамо» Денисе Макарове.

«Барриос - игрок жесткий, но корректный. Однозначно, что это красная, он мог серьезную травму нанести. Думаю, дисквалификация будет на один, максимум на два матча», - передает слова Мостового издание «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что в случае дисквалификации на два матча Барриос пропустит поединок с московским «Спартаком», который пройдет в пятом туре РПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата России Вильмар провел три матча.