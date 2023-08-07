Агент: «Рябчук впечатлён масштабностью «Спартака»!

Агент Жоа Перейра, представляющий интересы защитника «Спартака» Олега Рябчука, прокомментировал переход игрока в стан «красно-белых».

«Олег очень рад и впечатлен масштабностью «Спартака»! Готовы к этому новому испытанию с большим количеством энергии, чтобы выиграть титулы. Москва — удивительный город», — приводит слова агента Metaratings.

Сегодня, 7 августа, «Спартак» официально объявил о подписании Рябчука из «Олимпиакоса». Футболист заключил со столичным клубом трехлетнее трудовое соглашение.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. 11 августа команда Гильермо Абаскаля встретится в гостях с «Уралом» в рамках четвертого тура РПЛ.