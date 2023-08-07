Наумов: «Не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом России»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о неудачном старте петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Можно это было ожидать. Главное - уход Малкома и неготовность Вендела. Но я не сомневаюсь, что «Зенит» станет чемпионом России. Эти временные трудности будут преодолены», - приводит слова Наумова издание «Спорт день за днём».

После трех туров «сине-бело-голубые» набрали четыре балла и занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий поединок в рамках чемпионата России подопечные Сергея Семака проведут против воронежского «Факела».