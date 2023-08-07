«Зенит» всё равно станет чемпионом» — Петржела

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о чемпионской гонке в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Уже сейчас понятно, что этот сезон РПЛ будет самым интересным за последние 5 лет. Появится небольшая интрига, ведь конкуренты «Зенита» стали сильнее. Но «Зенит» все равно станет чемпионом», — заявил Петржела «РБ Спорту».

По мнению эксперта, «Зенит» без проблем заберет очередное чемпионство, ведь до закрытия трансферного окна еще много времени, поэтому клуб может найти замену Малкому.

«Сине-бело-голубые» за три тура набрали четыре очка и занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.