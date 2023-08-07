Игнатов оценил голевую серию Бонгонда за «Спартак»

Хавбек московского «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о результативной серии новичка команды Тео Бонгонда.

«Тео правильно двигается, мы помогаем ему адаптироваться. Повторюсь, это большая выгода, что он помогает команде добывать очки, забивая в каждом матче», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бонгонда перебрался в «Спартак» из испанского «Кадиса» этим летом. Полузащитник принял участие в трех поединках за «народную команду», в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

После трех туров «красно-белые» лидируют в турнирной таблице РПЛ.