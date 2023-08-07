Медина стал первым игроком в XXI веке, который забил за ЦСКА и «Спартак» в чемпионате России

Новичок «Спартака» Хесус Медина забил дебютный мяч за «красно-белых» в ворота «Рубина» в матче третьего тура РПЛ.

Напомним, игра закончилась разгромной победой «Спартака» со счетом 4:1. Сам парагваец дебютировал за команду в этой встрече, появившись на поле на 58-й минуте. Спустя 47 секунд Медина отправил мяч в сетку ворот казанцев.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, помимо Медины, в XXI за «Спартак» и ЦСКА выступали: Дмитрий Гончаров, Роман Широков, Роман Ерёменко и Никита Чернов. Однако никто из них не смог забить за обе команды сразу, кроме Медины.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом». Матч пройдет 11 августа и начнется в 18:00 по мск.