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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Синицын: «Если «Краснодар» хочет бороться за чемпионство, то обойму нужно усиливать»

07 Августа 2023 • 13:17 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
09.08 20:45

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын оценил перспективы «быков» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, что в трёх турах РПЛ «Краснодар» одержал три победы и сейчас делит первую строчку турнирной таблицы со «Спартаком».

По мнению Синицына, успехи южан являются заслугой тренерского штаба команды, проделавшего хорошую работу. Однако, как считает вратарь, если «быки» всерьёз намерены претендовать на чемпионский титул, им необходимо усилить состав.

«Если хотят бороться за чемпионство, то обойму нужно усиливать. Если не будут спады или серьёзные травмы, то «Краснодар» поборется за самые высокие места. Дистанция большая, обойма у команды должна быть ровная», — цитирует Синицына Metarratings.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 9 августа против «Динамо» в Кубке России. Начало этой встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Андрей Синицын
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