Лещенко: «Динамо» полностью переиграло «Зенит»

Артист и болельщик столичного «Динамо» Лев Лещенко поделился впечатлениями от поединка против петербургского «Зенита» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. «Бело-голубые» выиграли на «Газпром Арене» со счетом 3:2.

«Меня очень порадовало «Динамо» вчера. Они абсолютно правильно сыграли тактически и полностью переиграли «Зенит»! Чувствовался настоящий настрой на победу», - приводятся слова Лещенко на страницах издания «Чемпионат».

После трех туров чемпионата России «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, а «Зенит» располагается на седьмой позиции. Лидером является столичный «Спартак», одержавший три подряд победы на старте Премьер-лиги.