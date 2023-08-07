Алдонин: «Спартак» оторвался от «Зенита» на 5 очков? Это ни о чём не говорит»

Бывший тренер «Ротора» Евгений Алдонин высказался о чемпионской гонке в новом сезоне чемпионата России.

На данный момент лидером РПЛ является «Спартак», набрав девять очков за три тура.

«Спартак» оторвался от «Зенита» на 5 очков? Это ни о чем не говорит. «Спартак» первые три тура сыграл не с самыми сильными соперниками. В сезоне все будут терять очки», — приводит слова Алдонина портал «Спорт День за Днем».

После трех туров РПЛ в копилке «Зенита» четыре набранных очка. Подопечные Сергея Семака располагаются на седьмой строчке.

Очная встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 20 августа в рамках пятого тура РПЛ.