Кобелев отреагировал на победу «Динамо» над «Зенитом»

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался касательно победы «бело-голубых» над петербургским «Зенитом» в гостевом матче третьего тура Премьер-лиги. Столичный клуб выиграл со счетом 3:2.

«Не знаю, кто там называл «Зенит» фаворитом. Было очевидно, что питерцам легко точно не будет. Если он будет играть так и дальше, то концу сезона станет лидером «Динамо», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

После трех туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Зенит» располагается на седьмой строчке. Отставание команд от лидирующего «Спартака» составляет пять баллов.