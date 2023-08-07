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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев отреагировал на победу «Динамо» над «Зенитом»

07 Августа 2023 • 12:49 Комментировать

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался касательно победы «бело-голубых» над петербургским «Зенитом» в гостевом матче третьего тура Премьер-лиги. Столичный клуб выиграл со счетом 3:2.

«Не знаю, кто там называл «Зенит» фаворитом. Было очевидно, что питерцам легко точно не будет. Если он будет играть так и дальше, то концу сезона станет лидером «Динамо», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

После трех туров «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Зенит» располагается на седьмой строчке. Отставание команд от лидирующего «Спартака» составляет пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Андрей Кобелев
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