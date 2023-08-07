Камоцци рассказал, что нужно «Спартаку» для чемпионства

Франко Камоцци, который ранее являлся советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался насчет чемпионских амбиций «народной команды».

«Спартак», чтобы завоевать титул, должен быть стабильным. Это тот путь, который нужно пройти», - передает слова Камоцци издание «Чемпионат».

«Спартак» стартовал в Премьер-лиге с трех побед подряд. Команда Гильермо Абаскаля с девятью баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем матче «народная команда» встретится с «Пари НН» в Кубке России. Поединок состоится во вторник, 8 августа.