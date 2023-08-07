В «Динамо» раскрыли детали травмы Захаряна

Павел Пивоваров, который является генеральным директором столичного «Динамо», высказался о травме полузащитника команды Арсена Захаряна. Игрок получил повреждение в первом тайме матча с «Зенитом» и не смог продолжить игру.

«У Арсена мышечная травма, заднюю потянул. Посмотрим - не думаю, что он выбыл надолго. Врачи оценят его состояние в Москве», - передает слова руководителя ТАСС.

В сезоне-2023/2024 Захарян провел три поединка, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Игрок связан контрактом с «Динамо» до середины следующего года. Трансферный ценник Арсена – 15 миллионов евро.