Гендиректор «Динамо»: «У нас много предложений по Захаряну»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника Арсена Захаряна.

«У нас много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами. Детали переговоров не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок», - передает слова руководителя ТАСС.

Ранее сообщалось, что интерес к воспитаннику «бело-голубых» проявляют ПСВ, римский «Лацио» и «Страсбург».

Захарян связан контрактом с «Динамо» до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 15 миллионов евро.