Защитник Олег Рябчук перешел из греческого «Олимпиакоса» в московский «Спартак». Об этом сообщается на официальном сайте «красно-белых».

25-летний молдавский футболист заключил с российским топ-клубом трехлетнее трудовое соглашение.

В составе «Олимпиакоса» Рябчук выступал с 2021 года. В общей сложности защитник сыграл за греческую команду 120 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и десять голевых передач.

«Спартак» лидирует в Премьер-лиге после трех сыгранных туров. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут с «Пари НН» на групповой стадии Кубка страны.