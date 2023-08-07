«Оренбург» может подписать ещё двух игроков

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», высказался о трансферной кампании клуба.

«Разговаривали с Ярошиком о новичках. У нас есть кандидатуры, но оставим все в тайне. Усиление будет. Адамова уже взяли, еще, возможно, будет два игрока», - передает слова Андреева издание «РБ Спорт».

После трех туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал всего одно очко и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре чемпионата страны команда встретится с «Краснодаром». Поединок состоится 12 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.